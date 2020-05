Nur zwölf Minuten dauerte die Versteigerung des T-Shirt der DJK Rödder mit dem Vereinslogo am 2. November 1996. In der Dreifachturnhalle zeigten sich die rund 200 Dülmener spendabel und so kamen bei der amerikanischen Versteigerung des Kleidungsstücks stolze 621,61 Mark zusammen. Das Geld wurde dem Kinderwohnheim in Dülmen gespendet und damit wurden Geräte für eine Abteuer-Ferienmaßnahme angeschafft.

Dass die Versteigerung ein voller Erfolg wurde, lag auch an dem Stargast des Abends: Dem kleinen Dorfverein war es gelungen, mit Frank Busemann den Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele von Atlanta aus dem gleichen Jahr nach Dülmen zu locken. Und der damals 21-jährige Recklinghäuser zeigte sich herzerfrischend locker und redebereit.

Das T-Shirt war begehrt, weil sich zahlreiche prominente Sportler der damaligen Zeit mit ihrer Unterschrift auf dem Kleidungsstück verewigt hatten: Dressur-Reiter Dr. Rainer Klinke, Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth, die Zehnkämpfer Jürgen Hingsen und Frank Busemann, die Tennisspieler Anke Huber, David Prinosil und Marc Kevin Goellner sowie die Trainer Niki Pilic und Klaus Hofsäss, die Schwimmer Christian Keller und Dagmar Hase, Leichtathlet Stephane Franke, Speerwerfer Raymond Hecht, die Springreiter Ulrich Kirchoff, Ludger Beerbaum und Franke Sloothaak.

