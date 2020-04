Als Olaf May in der Saison 2010/2011 die Vorbereitung mit seinen A-Liga-Fußballern der Sportfreunde Merfeld aufnahm, begrüßte er seine Jungs sinngemäß mit den Worten: „Herzlich willkommen im Aufstiegsjahr bei den Sportfreunden Merfeld.“ Am Ende sollte May Recht behalten.

Denn mit 78 Punkten und 98:22 Toren holten sich die Grün-Gelben die Meisterschaft und kehrten nach 1995/1996 zurück in die Bezirksliga. Wenngleich erst einmal nur für ein Jahr.

Der Autokorso in Cabriolets durchs Dorf und die anschließende Meisterfeier am 29. Mai 2011 am Clubheim sind legendär und allen Beteiligten in Erinnerung geblieben. „Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben“, erinnert sich Dominik Brocks, der als junger Torhüter Teil der Meistermannschaft war.

Der Aufstieg der Grün-Gelben ist auch daher so besonders gewesen, weil es am Ende richtig knapp war. Trotz der fast 100 Tore in einer Saison war der Druck für die Sportfreunde groß. Der Grund: Der SV Gescher 08 erwies sich als hartnäckiger Verfolger. So mussten die Merfelder am letzten Spieltag der Saison ihr Spiel beim Tabellenvierten Turo Darfeld unbedingt gewinnen. Gescher hatte am 30. Spieltag eine leichte Aufgabe und löste diese durch einen 5:0-Erfolg gegen Darup auch souverän.

