Mathias Küster von den Sportfreunden Merfeld hat nach eigener Aussage zuletzt „unzählige Stunden im Reisebüro Moll verbracht.“ Der Grund: Die Sportfreunde Merfeld hatten als Saisonabschluss eine Fahrt zum Ballermann nach Mallorca geplant. 14 Kicker der ersten Mannschaft plus Geschäftsführer Christian Hoffmann wollten vom 4. bis zum 8. Juni auf die Sonneninsel fliegen. 1280 Euro wurden angezahlt. Dann ging der Reiseveranstalter Thomas Cook pleite. „Da sind wir jetzt mit im Insolvenzverfahren“. 17 Prozent der Summe, also rund 218 Euro, wurden den Merfeldern bereits vom Insolvenzverwalter als Rückzahlung zugesichert. „Wir hoffen, dass das noch mehr wird.“

Drei Kicker seien daraufhin von der Saisonabschluss-Fahrt abgesprungen. „Mit zwölf Leuten haben wir dann eine neue Fahrt, wieder nach Mallorca zum Ballermann, geplant.“ Wieder wurden 1300 Euro angezahlt. „Und ich habe den Jungs via WhatsApp schon mitgeteilt, dass sie sich für Anfang Juni wohl was anderes vornehmen können. Jetzt werden wir aufgrund der Corona-Krise nicht fliegen können. Schade eigentlich.“ Denn im Reisebüro habe Küster erfahren, dass die Reise Stand heute zu 90 Prozent ausfallen wird. „Das einzig Gute jetzt ist aber, dass wir die Zusage haben, dass wir den Reisepreis in diesem Fall zu 100 Prozent erstattet bekommen, entweder in bar oder als Gutschein“, ist Küster froh, dass die Grün-Gelben nicht ein zweites Mal auf den Kosten sitzen bleiben.

Eine Alternative zum Ballermann gebe es nicht. „Wir dürfen uns ja nicht mal treffen. Jeder läuft ja für sich alleine“, geht es für die Merfelder nicht mal gemeinsam zum Baggerloch.

Als hätten sie es geahnt, haben die Fußballer der DJK Rödder bisher keine Abschlussfahrt geplant. „Wir haben keinen gemeinsamen Termin gefunden. Dann haben wir uns über eine Tagesfahrt unterhalten und dann kam Corona“, berichtet Trainer Ralf Kemper. Somit sei man auch noch nicht in Vorleistung gegangen.

