Das Foto von den jubelnden Bulderner Zuschauern spricht Bände. Ausgelassen werden die Fahnen geschwenkt. Die Menschen reißen die Arme in die Höhe, springen in die Luft und stürmen auf den Platz. Der Grund: Am 25. Mai 1969 schlägt die DJK Adler Buldern den Ortsrivalen TSG Dülmen auf dem Platz an den Wiesen sensationell deutlich mit 4:0 (4:0) - und verhindert damit die Bezirksklassenzugehörigkeit der Blau-Gelben. Stattdessen werden die Bulderaner mit einem Punkt Vorsprung Meister der ersten Kreisklasse Coesfeld und steigen in die Bezirksklasse Emsland auf.

Die Bulderner denken noch heute gerne an das Spiel an dem Pfingstsonntag vor nunmehr mehr als 50 Jahren zurück. Der deutliche Sieg über den Ortsrivalen TSG Dülmen ist in Erinnerung geblieben, die Bulderaner sprechen auch heute noch ehrfurchtsvoll vom „Jahrhundertspiel“.

„Ich weiß noch, dass wir vor dem Auswärtsspiel mächtig nervös waren. Denn eigentlich hatten wir auch keine Chance“, erinnert sich Josef Brake, einer von vier Brakes in der Bulderner Mannschaft, heute noch gerne an das Spiel. Der ehemalige Adler-Kicker räumt ein: „So überlegen, wie es das Ergebnis aussagt, waren wir eigentlich gar nicht. Wir haben halt nur schnell die Tore hintereinander gemacht.“

