Seit Mitte März steht der Sport aufgrund der Corona-Pandemie auch in Dülmen komplett still. Die Sportler müssen aufgrund des Kontaktverbotes in Nordrhein-Westfalen auf jeglichen Mannschaftssport verzichten. Individuelles Laufen oder Radfahren, maximal zu zweit, ist noch gestattet. Doch die Mitgliedsbeiträge laufen weiter. Aber wie halten es die Dülmener Vereine in der Corona-Krise mit der Tatsache, dass sie aktuell für das Geld keine Leistung bieten können.

„Wie nicht anders zu erwarten, gibt es erste Stimmen aus Reihen der Mitglieder, ob es jetzt zu einer Aussetzung/Erstattung/Reduzierung der Mitgliedsbeiträge kommt. Dies ist momentan seitens des Vorstandes erstmal nicht vorgesehen“, sagt Detlef Stampka, Geschäftsführer der TSG Dülmen. „Laufende Kosten wie monatliche Abgaben an die Stadtwerke für Versicherungen, Telekom, GEZ und Verbandsabgaben sowie Mieten und Pacht mit monatlichen Tilgungsraten lassen es eigentlich nicht zu, Gelder an die Mitglieder zu erstatten bzw. darauf zu verzichten.“

Auch Lohn- und Arbeitskosten liefen weiter. „Aktuell sind gerade jetzt Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten auf dem TSG-Gelände machbar und werden auch durchgeführt.“ Von daher appelliert der Vorstand der Blau-Gelben an seine Mitglieder: „Zeigt Flagge zum Verein, unterstützt den Verein!“

