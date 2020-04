Sofa statt Cambuur-Stadion

Vor sechs Jahren war ich in Schottland, vor drei Jahren in Bilbao, letzte Saison bei Fortuna Düsseldorf II. Der Blick in die Vergangenheit ist momentan die einzige Möglichkeit, sich mit meinem Hobby zu beschäftigen. Corona hat den Fußball gestoppt und der Fußball hat zurecht wegen Corona eine Zwangspause eingelegt.

Stadionbesuche sammeln

Groundhopping heißt mein Hobby. Möglichst viele Fußballspiele in möglichst vielen verschiedenen Stadien sehen. Seit dem 1. März steht der Zähler der besuchten Plätze (Grounds) still. 532 Plätze sind es, vom Camp Nou bis zum dritten Ascheplatz an der Sentruper Höhe in Münster.

Eigentlich kommt jetzt die Phase der Saison, wo man aus dem Winterschlaf erwacht. Wo es langsam in den Endspurt um Meisterschaften, Auf- und Abstieg geht. Wo das Wetter endlich wieder schön ist. Denn Kreisliga B bei Minusgraden ist zwar auch schön, aber es geht schöner.

Es ist aber nicht nur der Stadionbesuch und das damit verbundene Fußballspiel, was derzeit ausfällt. Mir fehlen die Gleichgesinnten, mit denen man sich während der Partien austauscht. Hast Du schon gehört, der Platz wird bald abgerissen. Oder da ist demnächst endlich mal wieder ein Spiel.

Es sind die Kommentare der Zuschauer, die man vermisst. Mein persönliches Highlight war immer noch ein Zuschauer in Schermbeck, der dem Linienrichter folgendes an den Kopf warf, als dieser den heimischen Trainer beruhigen wollte: „Du kannst zuhause Deine Alte anfassen. Aber lass den Mann in Ruhe.“

Zum Stadionerlebnis gehört natürlich auch die Verpflegung. Fußball, Bier und Bratwurst, zumindest in Deutschland. In England sind es Tee und Pastete, in Holland Fritten. Die Sehnsucht ist groß nach der ersten Stadionwurst (Bratwurst im Brötchen mit Senf) nach der Corona-Pause. Der heimische Grill bleibt aktuell kalt.

Auch keine Planungen möglich

Manch einer wird jetzt sagen, es ist doch wie in der Sommerpause. Da wird doch auch nicht gespielt. Das stimmt, aber dann ist da immer noch der zweite Teil des Hobbys: Das Planen. Mit Entscheidungsspielen dauert die Saison bis Mitte Juni. Und dann kommen schon die ersten Spielpläne für die kommende Spielzeit.

Man kann also wieder planen. Sich das Wochenende raussuchen, wo alle drei großen Clubs aus Rotterdam ein Heimspiel haben (das war Ostern 2019 der Fall). Die Englische Woche suchen, die man für den nächsten Trip auf die Insel nutzt. Oder aber die Absprache mit Freunden, welches Spiel man bei der Fahrt nach Tilburg noch gucken kann.

Das Spiel in dem Stadion suchen, welches noch fehlt, um eine Liga zu komplettieren. Wann fahre ich ins Stadion, welches bald abgerissen wird. Im Mai war der Besuch im Dreisamstadion in Freiburg geplant, das nur noch in dieser Saison bespielt wird. Das wird wohl nichts. Damit verbunden verschiebt sich auch der nächste Länderpunkt. Den bekommt man für jedes Land, in dem man ein Spiel gesehen hat. Denn vor Freiburg sollte es nach Basel gehen.

Ebenfalls verschoben: Der Länderpunkt Ungarn. Die Tour ist auf 2021 verschoben, denn ich wollte gemeinsam mit Freunden das EM-Spiel Frankreich gegen Portugal in Budapest schauen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Karfreitag: Sofa statt Holland-Tour

Was bleibt, ist der Blick zurück. Die gesammelten Eintrittskarten sortieren, alte Stadionhefte durchblättern, Fotos anschauen. In einer Facebook-Gruppe wird jeden Tag geschaut, welche Spiele man in den vergangenen Jahren an eben diesem Tag besucht hat. An Karfreitag geht es für mich seit einigen Jahren nach Holland. Denn dort wird, im Gegensatz zu Deutschland, gespielt.

2019 war es Sparta Rotterdam gegen Helmond Sports, 2018 FC Eindhoven gegen NEC Nijmegen und 2017 Roda Kerkrade gegen Heracles Almelo.

Für heute war der Besuch des Spiels SC Cambuur Leeuwarden gegen De Graafschap geplant. Ein absolutes Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter in der zweiten holländischen Liga im Cambuur-Stadion, Fassungsvermögen: 10.000 Zuschauer. Wahrscheinlich eines der schönsten Stadien, das ich jemals besucht habe. Aber das sage ich momentan über jeden Platz. Denn der nächste Platz wird ein ganz besonderer sein - egal wo, egal wann. Hoffentlich bald.