Jahrelang war das Sportzentrum Süd im Dornröschenschlaf. Doch immer mehr erwacht die Sportstätte in den vergangenen Wochen und Monaten zum Leben, wenngleich die Anlage aufgrund der aktuellen Corona-Krise Sportzentrum Süd derzeit für die Sportlerinnen und Sportler in Dülmen noch gesperrt ist.

Das Landschaftsarchitektur-Büro Kemming aus Münster hat im Auftrag der Stadt Dülmen das Sportzentrum Süd neu gestaltet. Wie berichtet, wurde unter anderem schon die Tribüne zurückgebaut, Sträucher zurückgeschnitten, eine Laufstrecke angelegt sowie ein Basketballfeld und eine Kletterwand geschaffen.

In diesen Tagen werden an der Hülstener Straße diverse Fitnessgeräte und ein Unterstand durch eine Fachfirma aufgebaut. „Die Arbeiten bieten sich aktuell an, da die Sportanlage, wie auch im Übrigen alle anderen Sportanlagen in Dülmen, aufgrund der Corona-Pandemie gesperrt ist“, berichtet André Siemes aus der städtischen Pressestelle auf DZ-Anfrage. Die Bauarbeiter können daher derzeit ungestört arbeiten. „Insofern können die Geräte derzeit auch noch nicht genutzt werden.“

Im Jahresverlauf sind noch weitere Arbeiten im Sportzentrum Süd vorgesehen, wie André Siemes von der Pressestelle der Stadt Dülmen mitteilt. „In den Sommerferien erhält der Rasenplatz eine neue Drainage sowie eine Beregnungsanlage. Zudem wird die Regenrinne der Rundlaufbahn erneuert.“