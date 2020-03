Das Video „Klopapier-Challenge“ der Fußballer vom SV Vorwärts Hiddingsel ist zwei Minuten und acht Sekunden lang - und versprüht in der fußballfreien Corona-Zeit pure Freude. Damit haben die Jungs vom Wido um Louis Feldbrügge erneut Humor bewiesen.

„Unser ehemaliger Torhüter Hendrik ‚Örky‘ Erkmann hatte die Idee zum Video“, sagt Feldbrügge im DZ-Gespräch. Nach nur einem Tag verzeichnen die Wido-Kicker bereits fast 3000 Aufrufe auf ihrer Facebook-Seite. Das Video erntete in wenigen Stunden mehr als 100 Likes und wurde schon 28 Mal geteilt.

Erkmann hatte ein vergleichbares Video im Internet gesehen und sich gedacht: „Das können wir in Hiddingsel auch.“ Louis Feldbrügge ergänzt: „In unserer Whatsapp-Gruppe haben wir die Idee diskutiert, und sofort waren alle begeistert und dabei.“

Clips selbst gedreht

Da sich in Corona-Zeiten aber zum Dreh nicht gemeinsam getroffen werden konnte, „haben die Jungs selber im Kreis ihrer Familien die kleinen Clips gedreht und mir dann zugeschickt.“

Einzige Bedingung und Vorgabe: „Es sollte humorvoll sein“, so Feldbrügge weiter. Und die Wido-Kicker haben sich einiges einfallen lassen, haben einen Trecker in das Video eingebaut, waren am Clubheim von Adler Buldern oder haben im Platzwart-T-Shirt im Wohnzimmer den Teppich geharkt, weil natürlich auch die Spielflächen am Wido aktuell wegen der Corona-Krise abgeschlossen sind.

Mit dem Video unterstützen die Wido-Kicker den Aufruf, während der Corona-Krise zuhause zu bleiben. Feldbrügge: „Bei uns sind zum Glück noch alle gesund. Niemand hat sich mit dem Virus infiziert.“

Hier gibt es das Video:

Das Video der Hiddingseler Fußballer ist auf der Facebook-Seite der ersten Mannschaft abrufbar:

https://tinyurl.com/vlsjwed