Letztmalig traf sich der Vorstand der DJK Dülmen am Montagabend noch mal in einer Präsenzsitzung. „Künftig werden wir hierfür moderne Hilfsmittel, wie Telefon- sowie Videokonferenzen oder WhatsApp nutzen und Webmeetings, wenn das möglich ist“, sagt Frank Klapper, Vorsitzender der DJK Dülmen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt im Rahmen der jüngsten Vorstandssitzung: Was machen die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins vor dem Hintergrund des Coronavirus? „Sicher ist: Das Jubiläum fällt nicht aus“, macht Klapper eine klare Ansage. Zur Not werden die Feierlichkeiten ins kommende Jahr verschoben. „Wie die Fußball-Europameisterschaft ja auch.“

Noch wollen die Rot-Weißen aber abwarten. „Wir wissen ja gar nicht, was noch alles kommt.“ Im Moment sei eine unheimliche Dynamik in der ganzen Geschichte. „Im Vorstand war die Stimmung daher angespannt, aber auch optimistisch“, berichtet Klapper im DZ-Gespräch. „Es wird für den Fall der Fälle an einem Plan B gearbeitet.“

