Dülmen. Der Dülmener Manuel Sanders hat einen großen Traum. Der 21-Jährige möchte sich in diesem Jahr für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Die Form dazu dürfte er augenblicklich haben, doch in Zeiten des Coronavirus muss Sanders neu planen.

Trainingslager abgebrochen

„Ich war in der vergangenen Woche noch auf Teneriffa im Trainingslager“, sagt Sanders im Gespräch mit der DZ. „Doch irgendwann häuften sich die Hinweise, dass es auch dort brenzlig werden könnte, dass die Stadien abgeschlossen und die Grenzen dichtgemacht werden.“ Also wurden die Flüge umgebucht und die Leichtathletik-Crew mit dem Dülmener reiste einen Tag früher als geplant ab.

„Schade eigentlich. Denn meine Zeiten sind derzeit sehr gut. Ich fühle mich top fit.“ Anders als im vergangenen Winter, wo Sanders eine hartnäckige Schambeinentzündung quälte, ist er aktuell kerngesund. „Es fühlt sich alles sehr sehr gut an“, so Sanders weiter. Seine Zeiten auf Teneriffa seien sehr gut gewesen. „Ich kann das natürlich nicht mit Gewissheit sagen, aber wenn sich das so weiterentwickelt, dann kann ich meine persönliche Bestzeit in diesem Jahr noch einmal deutlich steigern.“

Halle wird für Trio aufgeschlossen

In Zeiten des Coronavirus "habe ich das Glück, dass für uns die Stadionschließungen nicht gelten“, genießt Sanders den Sonderstatus als möglicher Olympia-Kandidat. Die Stadt Dortmund schließt extra für Sanders, seinen Teamkollegen Torben Junker und seinen Trainer Thomas Kremer die Halle auf. Das sei natürlich ein enormer Aufwand für das Trio: „Aber so können wir ganz normal trainieren.“ Samstags stehen für Sanders zudem Waldläufe an. „Und seit diesem Winter gehe ich auch regelmäßig ins Pilates-Studio.“ Das sei gut für die Muskulatur und die Feinstruktur. Sanders arbeite in diesem Bereich mit einem Personaltrainer zusammen. Auch so wolle er größere Menschengruppen vermeiden.