Corona legt den Sport lahm

Tischtennis

Der Westdeutsche Tischtennis-Verband setzt den Spielbetrieb bis zunächst einschließlich 17. April aus. „Die Aussetzung gilt für den kompletten Individual- und Mannschaftsspielbetrieb in Verantwortung des WTTV sowie seiner Bezirke und Kreise“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. „Über die Folgewirkungen, zum Beispiel die Verschiebung von Wettkämpfen, deren Streichung sowie Auf- und Abstiegsregelungen, wird beraten werden müssen.“

Handball

Der Handballverband Westfalen, wie auch alle anderen Landesverbände, haben sich zu folgender Regelung entschieden. Der Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich wird für die Saison 2019/2020 eingestellt. Der Erwachsenenspielbetrieb ruht bis auf Weiteres. Spätestens zum 19. April wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der Seniorenmannschaften der Saisonwertungen in den jeweiligen Ligen entschieden und veröffentlicht. Zudem werden Veranstaltungen im Bereich Talentförderung und Schiedsrichterwesen abgesagt. Zudem wird empfohlen, den Trainingsbetrieb einzustellen.

Volleyball

Auch hier ist der komplette Spielbetrieb bei den Erwachsenen und den Jugendmannschaften zunächst einmal ausgesetzt. Wie es mit Auf- und Abstiegen sowie möglichen Relegationsspielen weitergeht, wird der Verband in den kommenden Wochen beraten.

Tennis

Am Wochenende standen die letzten Spiele der Winterrunde auf dem Programm. Der Westfälische Tennisverband (WTV) stellte den Vereinen frei, ob sie die Spiele absagen. „Sollte sich eine Mannschaft für eine Absage entscheiden, hat das gegnerische Team dies mitzutragen. Mögliche Ersatztermine werden rechtzeitig bekannt gegeben“, heißt es in einer Mitteilung des WTV. „Für alle Turniere im WTV gilt folgende Regelung: Die Entscheidung, ob eine Turnierveranstaltung stattfindet oder nicht, obliegt dem Turnierveranstalter“, heißt es dort weiter.

Bei der DJK TC Dülmen wurde zudem die für kommenden Donnerstag angesetzte Jahreshauptversammlung um vier Wochen verlegt. „Wie es mit dem Saisonstart Anfang Mai aussieht, steht natürlich auch noch in den Sternen“, so Ralf Limke.

Schwimmen

Der Schwimmverband NRW und seine Untergliederungen haben zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Zudem hat der Verband eine Empfehlung ausgesprochen: „Wir empfehlen allen Vereinen, sportliche Veranstaltungen abzusagen, in keinem Fall aber Zuschauer zuzulassen.“ Die Wasserfreunde Dülmen haben ihren Trainingsbetrieb bis nach den Osterferien zunächst einmal eingestellt. „Das reguläre Training wird erst nach den Osterferien wieder beginnen. Über genaue Trainingszeiten werden wir alle Mitglieder in Kürze über unsere Homepage informieren“, berichtet Alina Marx. Aktuell geplante Wettkämpfe seien abgesagt worden.