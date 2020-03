Der Fußball rollt erst wieder nach Ostern

Die DJK Adler Buldern preschte am Freitagvormittag vor. Noch ehe der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) gestern Mittag erklärte, den Spielbetrieb für alle Leichtathleten und Fußballer bis nach Ostern einzustellen, hatten die Bulderaner ihre Anlagen und Trainingsstätten für alle Abteilungen ab sofort gesperrt. Andreas Albring, Zweiter Vorsitzender Adler Buldern im DZ-Gespräch: „Wir hatten morgens um acht eine kleine Telefonkonferenz. Da haben wir entschieden, dass wir ab sofort den kompletten Spielbetrieb einstellen. Dazu hätten wir auch einen Punktabzug und Strafen in Kauf genommen.“

Dazu kommt es aber nicht. Denn im DZ-Gespräch erklärte auch Kreisvorsitzender Willi Westphal am Freitagvormittag, dass der Verband entschieden habe, den Spielbetrieb bis nach Ostern (19. April) ruhen zu lassen.

Pause vielleicht bis zum 26. April

„Nächste Woche werden wir entscheiden, ob wir im Kreis Ahaus und Coesfeld sogar bis einschließlich 26. April pausieren, da die beiden politischen Kreise ja auch bis Ende April empfehlen, alle Veranstaltungen abzusagen.“ So werde Planungssicherheit für die Vereine geschaffen. „Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen.“ Denn auch viele Eltern der Jugendkicker seien in den vergangenen Tagen auf die Vereine und Fußballfunktionäre zugekommen und wollten aufgrund des Coronavirus ihre Kinder nicht mehr zum Training und zu den Spielen schicken. „Es darf nicht in Hysterie ausarten“, so Westphal. Gleichwohl habe man sich dazu entschieden, „den Spielbetrieb ab sofort einzustellen.“ Das gelte auch für Freundschaftsspiele und Pokalrunden. Für die Teilnehmer der Stützpunktmannschaften wurde durch den DFB eine Absetzung des Trainings- und Spielbetriebes bis zum 20. April einschließlich angeordnet.

Was all diese Maßnahmen für die aktuellen Meisterschaftsrunden und die einzelnen Ligen, für die Auf- und Absteiger bedeutet, werde zu gegebener Zeit beraten. Wenn nach der Ruhepause der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, dann habe man noch genügend Zeit, die ausstehenden zehn Spieltage durchzuführen. „Aber wir können ja jetzt noch nicht wissen, ob in rund sechs Wochen alles aufgehoben werden kann“, so Westphal. Die Sportfunktionäre hoffen darauf, ansonsten werde zu gegebener Zeit über Alternativen nachgedacht.

Trainingsbetrieb ausgesetzt

Nicht nur Adler Buldern, auch die DJK Dülmen und die Sportfreunde Merfeld sowie der TV Dülmen haben mit sofortiger Wirkung auch den Trainingsbetrieb ausgesetzt. Kreisvorsitzender Westphal begrüßt diese Maßnahme: „Über die Einstellung des Trainingsbetriebes entscheiden die Vereine selbstständig.“ Das wäre aber nur konsequent. „Die DJK Adler Buldern ist sich seiner Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitgliedern, deren Angehörigen und der Gesellschaft bewusst“, schreibt der Adler-Vorstand schon früh Morgens als erster Verein an seine Mitglieder. „Aus dem Grund wird der Trainings- und Spielbetrieb für alle Abteilungen ab sofort komplett eingestellt. Der Sportplatz und die Sporthallen sind ab sofort gesperrt.“

Jürgen Hülsheger, Abteilungsleiter Fußball bei der DJK Dülmen, hat ebenso reagiert. „Der Sport muss in diesen außergewöhnlichen Zeiten seinen Beitrag leisten, um das Risiko zur Ausbreitung des Coronavirus zu verringern“, schreibt Hülsheger.

Pause auch in der Leichtathletik

In der westfälischen Leichtathletik fallen alle zentralen und dezentralen Aus- und Fortbildungsangebote in den Bereichen C-/B-Lizenz, Kampfrichterwesen und im Jugendbereich aus oder werden verschoben. Das Gleiche gilt für Sitzungen und Tagungen. Für Laufveranstalter gilt ebenfalls die Empfehlung, alle Veranstaltungen bis mindestens zum 19. April auszusetzen. „Uns ist bewusst, wie viel organisatorischer Aufwand diese Entscheidung für unsere Kreise und Vereine bedeutet. Wir hoffen, dass wir nach der genannten Zeitspanne den Spielbetrieb wieder aufnehmen und die Saison zu Ende führen können“, sagt Vizepräsident Amateurfußball Manfred Schnieders.