Am elften Spieltag traf die zweite Volleyballdamenmannschaft der DJK Adler Buldern im Derby auf den TV Dülmen und sicherte sich durch einen erneuten 3:0-Sieg den vorzeitigen Aufstieg in die Bezirksklasse.

"Nicht nachlassen"

Die jungen Adler-Damen sind nun nach elf von 14 Spieltagen vorzeitig Meister der Kreisliga Coesfeld und werden demnach in der nächsten Saison als Aufsteiger in der Bezirksklasse spielen. Trainerin Annika Blaschke freute sich nach dem Spiel mit ihrer Mannschaft: „Heute haben wir zwar nicht unsere beste Leistung abrufen können. Letzten Endes überwiegt jedoch die Freude über den Sieg und vor allem über den Aufstieg in die Bezirksklasse. Dennoch wollen wir in den letzten drei Spielen nicht nachlassen. Ungeschlagen aufzusteigen wäre der krönende Abschluss dieser großartigen Saison meiner Mannschaft.“

Buldern startete nicht gut in den ersten Satz und lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Durch zu wenig Kommunikation und fehlende Konzentration ließ man Dülmen immer wieder mitspielen und die Punkte machen. Adler konnte sich jedoch zur Mitte des Satzes fangen. Durch gute Aufschläge von Lisa Rösler konnte man wieder selbst in Führung gehen. Buldern schaffte es letzten Endes, den Satz deutlich knapp mit 25:22 für sich zu gewinnen.

Deutliche Ansage

Im zweiten Satz forderte Trainerin Annika Blaschke direkt die Konzentration ihrer Mannschaft. Wieder einmal brachten die Angaben von Lisa Rösler das junge Team schnell in Führung. Jedoch knickte Bulderns Leistung zur Mitte des Satzes wieder ein, sodass Dülmen sich den Ausgleich erspielen konnte. Die Adler-Trainerin reagierte und machte ihrer Mannschaft in der Auszeit eine deutliche Ansage. Fortan zeigte Buldern wieder seine eigentlichen Qualitäten und konnte sich den zweiten Satz mit 25:19 sichern.

Im dritten Satz wollte man nun an die Leistungen des zweiten Satzes anknüpfen, aber irgendwie war in diesem Spiel der Wurm drin. Buldern geriet erneut schnell in Rückstand, sodass bereits früh zwei Spielerwechsel von Nöten waren. Durch eine Sieben-Punkte- Angabenserie von Marlen Gorgolewski konnte sich Adler jedoch wieder ins Spiel bringen und leicht in Führung gehen. Und auch im dritten Satz war es wieder einmal Lisa Rösler, die mit acht Angaben in Folge ihre Mannschaft zum Sieg führte.