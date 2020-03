Die Task Force des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) informiert seine Vereine, dass Spiele ausschließlich unter Umsetzung der Verordnungen des NRW-Gesundheitsministeriums vom 10. März ausgetragen werden.

Dies gilt auch für Entscheidungen der örtlichen Behörden, Veranstaltungen nur mit einer gewissen Personenanzahl stattfinden zu lassen. Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der Amateurspiele mit einem Zuschaueraufkommen in Höhe von 1.000 Zuschauern überschaubar ist, gilt hier das Vorgehen zur Prüfung des Einzelfalls in Absprache mit den zuständigen Behörden. Aktuell plant der FLVW, die laufende Saison wie vorgesehen zu Ende zu spielen.

„Der Ministerpräsident hat in der Pressekonferenz ausdrücklich das Solidarprinzip betont, dass auch ich noch einmal unterstreichen möchte. Alle Vereine sind daher aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spieler gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Das gilt auch für Fans von Amateurfußballvereinen“, appelliert Präsident Gundolf Walaschewski.

Der FLVW steht mit den örtlichen Gesundheitsbehörden und Krisenstäben in Kontakt, um auf mögliche Entwicklungen umgehend zu reagieren und dies dann auch zu kommunizieren. Darüber hinaus gilt, dass im Fall einer diagnostizierten Corona-Infektion bzw. eines Verdachts mit Quarantäneanordnung im direkten Vereinsumfeld der Staffelleiter zu informieren ist. Dann wird das betreffende Spiel verlegt. Der Ausfall einzelner Spieler, die bei einem Verdacht nicht in direktem Kontakt zur Mannschaft standen und stehen, berechtigt grundsätzlich nicht zu einer Spielabsetzung.

Kreis schließt sich Verbandslinie an

Der Fußballkreis Ahaus/Coesfeld teilte am Mittwoch mit, dass er sich der Linie des Verbandes anschließen werde. Erste Spiele für das kommende Wochenende wurden bereits abgesagt, so die Spiele von Union Lüdinghausen. Dort waren Corona-Fälle bereits bekannt geworden. Ob die am Mittwoch bekanntgewordenen Corona-Fälle in Dülmen Einfluss auf die Partien am Wochenende haben, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.