Zweiter Erfolg im siebten Rückrundenspiel: Die Tischtennis-Herren von Jugend 70 Merfeld haben in der Landesliga Gruppe drei das Siegen doch nicht verlernt. Nach einer dreiwöchigen Pause setzte sich das Sextett von Kapitän Raphael Schwaag vor heimischem Publikum gegen den abstiegsgefährdeten SuS Stadtlohn mit 9:5 durch.

Klassenerhalt ist gesichert

„Bereits jetzt steht fest, dass wir nicht mehr absteigen können“, verriet der Mannschaftsführer bei einem Blick auf die Tabelle vier Begegnungen vor dem Saisonende. „Damit haben wir unser Saisonziel schon erreicht. Es ist also alles perfekt gelaufen.“ Hinter dem TV Borken (29:7 Punkte) und 1. TTC Münster II (28:8) belegt das Jugend 70-Team mit 23:13 Zählern Position drei.

Überragender Akteur in Reihen der Gastgeber war Damian Kleinert, der als einziger Merfelder beide Einzel gewann und auch noch im Doppel an der Seite von Frank Verbeet erfolgreich war. Verbeet musste aufgrund einer Fußverletzung nach dem siegreich beendeten Doppel passen. Marc Stegehake aus der Reserve sprang ein und feierte an Position sechs einen Erfolg.

Unerwartete Erfolge

Auf eine 1:1-Bilanz kamen Raphael Schwaag, Joachim Frintrup, Mathias Hemmer sowie Hannes Böhnlein. „Die Erfolge von Mathias und Marc waren im Vorfeld nicht zu erwarten“, berichtete Schwaag, der im Duell der beiden Spitzenspieler gegen Till Buderus im vierten Satz nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt war und wenig später die Box noch als Unterlegener verlassen musste.

Im Vergleich zu den beiden Niederlagen vorher gegen den 1. TTC Münster II (2:9) und TV Borken (3:9) gingen die Jugend 70-Akteure diesmal mit einer Führung in die Einzelpartien. Zwar gaben Schwaag/Böhnlein eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand und verloren den letzten Abschnitt mit 6:11, doch dafür behielten Frintrup/Hemmer sowie Verbeet/Kleinert mühelos die Oberhand.

Nun wartet Schlusslicht Warendorf

„Diese Erfolge gaben Selbstvertrauen für die nachfolgenden Partien“, erklärte Raphael Schwaag, der mit seiner Mannschaft am kommenden Samstag beim Schlusslicht Warendorfer SU anzutreten hat und den elften Saisonsieg einfahren möchte.