Jetzt ruft die Landesliga

Die Volleyballdamen des TV Dülmen brillierten im Spitzenspiel der Bezirksliga und triumphierten über den TuS Velen mit 3:0 (25:21; 25:18; 25:16). Mit diesem Sieg erhöht sich der Abstand zum Zweitplatzierten auf stattliche zehn Punkte, sodass der TV Dülmen drei Spiele vor Saisonende bereits heute uneinholbar als Aufsteiger in die Landesliga feststeht.

Früchte der Arbeit geerntet

„Heute ernten die Damen die Früchte ihrer Arbeit. Ich freue mich über eine geschlossene Mannschaftsleistung und einen sehr stabilen Auftritt gegen den Tabellenvize aus Velen“, zeigt sich Trainer Mohr glücklich über das Ergebnis. „Velen war heute wie hypnotisiert und hat unter seinen Möglichkeiten gespielt. Wie das Kaninchen vor der Schlange. Zielstrebig wurden die drei Punkte eingefahren. Den Aufstieg haben sie sich redlich verdient. Heute können sie stolz auf ihre Leistung sein. Ich bin das vollends.“

Auch wenn Velen im Hinspiel bereits unerwartet hohen Tribut gezollt hatte, denn die TV Damen waren mit einem 3:0 nur so über den Gegner hinweggefegt, so war dennoch Vorsicht geboten, denn man stellte sich dem Tabellenzweiten der Liga. Nicht umsonst hat Velen respektable 26 Punkte eingespielt und wird wohl die Relegationsspiele um den Aufstieg bestreiten.

"Wir entscheiden, wer gewinnt"

Aber der TV zog ab dem vierten Spieltag einsam seine Kreise an der Tabellenspitze und war als Favorit stets vorbereitet, es mit jedem Team der Liga aufzunehmen. Dabei war der größte Gegner zumeist die eigene Courage, die eigene Spielkontrolle und die Minimierung der Eigenfehler. „Eigentlich können wir uns in dieser Saison nur selbst schlagen“, triumphiert Kapitänin Pia Ten Winkel ausgelassen. „Wir entscheiden auf unserer Seite, wer gewinnt und wer verliert. Heute war das keine Frage.“

Denn jetzt sollten die wichtigsten drei Sätze der Saison gespielt werden und der TV wollte gleich zu Beginn die Geschicke lenken. So begannen die TV-Damen furios, beeindruckten den TuS mit gezieltem Service und wollten der Begegnung ihren Stempel aufdrücken. Aber der TuS hatte seine Hausaufgaben gemacht, intensivst brachiale Aufschläge einstudiert und den Block verstärkt, um die gefährlichen Dülmener Außenangriffe zu parieren. Das klappte auch zunächst, denn der TV konnte sich nicht wie gewohnt in einer Serviceserie oder mit hohen Bällen in die Schlaghände von Lena Enstrup und Luisa Jacob absetzen. Erst als Rieke Reckmann mit gesprungenem Aufschlag die Schwäche der Velener Annahme aufdeckte und den TV von 11:9 auf 15:9 in Führung brachte, wurde der Schalter umgelegt. Die Mitte und die Kopfposition forderten lautstark das Anspiel, hebelten die Velener Abwehr aus und ließen den Gegner im Hinterfeld das eine oder andere Mal blass aussehen. Aber der TuS hielt mit Kampfgeist dagegen, reduzierte seinen Rückstand auf 22:19 aus Dülmener Sicht und wollte sich einfach nicht geschlagen geben. Aber an dem Tag war gegen den TV kein Kraut gewachsen, denn die Damen spielten wie aus einem Guss. Gleich sechs Fehlaufschläge der Velener brachten dem TV geschenkte Punkte.

Im zweiten Satz entlud der TVD eine volle Breitseite an Aufschlägen auf die Annahmespielerinnen des TuS und nutzte die individuelle Verunsicherung. Hannah Marx begann den Reigen und korrigierte das 0:1 auf ein 5:1. Rieke Reckmann legte gesprungen nach und erhöhte auf 9:3 sowie Luisa Jacob auf 12:4. Karin Bähr ließ es sich nicht nehmen, dem ganzen Treiben ein Krönchen aufzusetzen, blamierte die Velener Abwehr gleich mit drei Assen in Folge und ließ erst beim 17:8 für den TV ab. Der Satz war gelaufen. Gleichzeitig zeigte Abwehrchefin Finja Czubek, unterstützt durch Loni Kalwei, Erlerntes in der Antizipation und brillierte in der Feldabwehr. Man musste nur noch warten, bis der Gegner ins Messer lief.

Im dritten Satz war Velen vollends verunsichert. Alle taktischen und strategischen Ansätze hatten nicht gefruchtet. Der TV hatte keine seiner Flanken entblößt, zeigte keine Schwächen und war gefährlich wie eh und je. Der TV drückte den TuS ein letztes Mal an die Wand und fuhr den wichtigsten Satz der Saison ein, nämlich den, der den Aufstieg in die Landesliga besiegelte. Nach dem Abpfiff fand der Jubel im TV-Lager keine Grenzen und die Damen feierten ausgiebig den Sieg und den Aufstieg.

Das nächste Spiel der TV-Damen steht kommenden Sonntag ab 12 Uhr in Buldern gegen Saxonia Münster II an.