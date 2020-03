DJK Dülmen trifft in der Nachspielzeit

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen. Mit einem Tor in der Nachspielzeit konnte die DJK Dülmen das A-Liga-Derby gegen Brukteria Rorup gewinnen. Dabei waren die Roruper zunächst in Führung gegangen. In der Bezirksliga gewann Merfeld das Heimspiel gegen Lipp-ramsdorf.