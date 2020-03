Die Vorfreude bei Christian Schob und Thomas Wensing steigt: Die beiden Dülmener, die bei den Bogenschützen Münster trainieren, vertreten den Deutschen Feldbogen-Verband bei der Europameisterschaft vom 17. bis 21. März im nordirischen Lisburn.

480 Schützen am Start

„Das wird ein großes Ding“, ist sich Schob sicher. Denn die beiden Dülmener werden sich mit 480 Schützen aus ganz Europa messen.

Schob und Wensing haben sich in zwei Qualifikationsturnieren für die Europameisterschaft empfohlen. Bei der Regionalmeisterschaft Norddeutschland hatte Thomas Wensing den Titel in der Blankbogen-Klasse errungen. Schob reichte der zweite Platz und somit der Vizetitel in der Compound-Klasse.

Die beiden Dülmener haben für die kontinentalen Titelkämpfe ihr Trainingspensum noch einmal erhöht. „Wir schießen aktuell 70 bis 100 Pfeile alle zwei Tage“, so Schob im DZ-Gespräch.

Selbstzahler

Die Dülmener reisen einen Tag vor den Titelkämpfen, also bereits am 16. nach Nordirland. „Wir sind reine Amateure und zahlen die Reise komplett selber“, gibt es keine Unterstützung vom Verband.

Bei der Europameisterschaft, die von der IFAA (International Field Archery Association) ausgerichtet wird, wird auf Entfernungen zwischen neun und 27 Metern geschossen.

Großes Wiedersehen

„Wir freuen uns auf ein tolles Turnier und auf das Wiedersehen mit den Schützen von der Europameisterschaft in Holland im vergangenen Jahr.“ Da belegte Schob den 34. Platz in der größeren Compound-Klasse und Wensing den 16. Rang mit dem Blankbogen.