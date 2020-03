Der Knoten ist geplatzt: Im vierten Anlauf haben die Bezirksliga-Fußballer der TSG Dülmen den ersten Meisterschaftssieg des Jahres 2020 einfahren können. „Endlich. Das wurde auch Zeit. Die Punkte nehmen wir gerne mit“, freut sich Marcus Fischer, Trainer der Blau-Gelben.

Aus seiner Sicht war der Erfolg am Mittwochabend im vorgezogenen Meisterschaftsspiel „absolut verdient. Wir hatten mehr Spielanteile, haben das Spiel dominiert und hätten am Ende raus die Konter noch besser fahren können.“ Aber auch so war der Coach der TSG-Kicker zufrieden.

Abend fing nicht gut an

Dabei fing der Abend nicht gut an. Romas Espeter musste zwei Stunden vor Beginn der Partie mit Knieproblemen passen. Dennoch ging die TSG Dülmen früh in Führung. Mazlum Genc köpfte eine Ecke von Alexander Kock links unten ein. Nach einem leichten Ballverlust und einer Kette von Fehlern fiel nach einer Viertelstunde der Ausgleich. Kurz vor der Pause nagelte Kock einen Freistoß an die Unterkante der Latte, den Abpraller versenkte Robin Kettner mit einem sehenswerten Flugkopfball. Fischer: „Zudem hatten wir Glück, dass der Schiedsrichter mehr mit den Billerbeckern und die Billerbecker mit dem Schiri beschäftigt waren.“

Robuste TSG nach der Pause

Nach der Pause sei die TSG Dülmen dann weiter „robust geblieben. Wir wollten die drei Punkte unbedingt. Das hat man heute gemerkt.“ So habe die TSG Dülmen sicher gestanden. Eine der durchaus zahlreichen Konterchancen verwandelte Kock in der 70. Minute.

Die Statistik

VfL Billerbeck: Friedrich, Lukas Zumbuelte, Deitert (72. Roxin), Daldrup, Majewski, Max Zumbuelte, Lutum (72. Leimkühler), Holtmann, Vandieken, Möllering.

TSG Dülmen: Retzep, Genc, Mario Espeter, Schwarz, Kock, Tompa (86. Ibrahim), Aresu (72. Usein), Kettner, Arnsmann, Benterbusch (72. Ahmad, 86. Tobias Korte), Christian Korte.

Tore: 0:1 Mazlum Genc (8.), 1:1 Leon Holtmann (16.), 1:2 Robin Kettner (40.), 1:3 Alexander Kock (70.).