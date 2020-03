Frank Hermann rettet das Remis

Die Tischtennis-Herren der TSG Dülmen verloren ihr Spiel gegen Borken mit 6:9. In den Doppeln konnten sich nur Curd Fischer und Martin Töns durchsetzen, wodurch keine gute Ausgangslage gegeben war. Philipp Sterzik bezwang dann als einziger TSGler gleich zwei seiner Gegner und steuerte somit zwei Punkte auf das Konto der Blau-Gelben bei. Jan Lindner, Curd Fischer und Jan Püttmann holten dann noch je einen Einzelsieg. Mehr war nicht drin.

Parallel spielte die zweite Herrenmannschaft auch zu Hause. Sie gewannen mit 9:3 gegen SuS Stadtlohn III. Die Dülmener Herren holten einen Doppelsieg durch das Duo Heinz Kraß /Niko Heitmann. In diesem Doppel verletzte sich der Stadtlohner Sandkuhle und konnte nicht weiterspielen, wodurch das Einzel von Ersatzspielers Niclas Fischer 3:0 für die Dülmener gewertet wurde. Andre Machate, Klaus-Werner Thomas und Yiming Chen gewannen dann sogar je zwei ihrer Einzel. Niko Heitmann holte mit seinem Match den letzten Punkt zum 9:3.

In Borken musste die dritte Herrenmannschaft der Blau-Gelben antreten. In diesem Spiel stand es nach dem Doppel 1:0 für Dülmen, da Hermann/Valtmann gewannen. Jonas Hoppe konnte in den Einzeln eines seiner Spiele gewinnen, doch Frank Hermann erwies sich als wichtigster Spieler der „Dritten“. Er holte drei Siege und rettete der TSG somit das 5:5-Unentschieden. Die gleiche Mannschaft trat dann auch am Sonntag nochmals an. Auch in Merfeld holten die Blau-Gelben ein 5:5. Hierbei holten Frank Hermann und Jan Valtmann jeweils zwei Siege in ihren Einzeln, Jonas Hoppe erzielte den wichtigen fünften Punkt.

Die vierte Herrenmannschaft wollte nach dem Karnevalsturnier direkt motiviert weitermachen. Doch dies gelang gegen den TTC Lembeck III nicht so wirklich: In eigener Halle konnten Marvin Frake, Leon Fischer, Bernd Hösing und Niclas Fischer zwar jeweils einen Sieg in den Einzeln holen, jedoch gelang es den Doppeln Hösing/N. Fischer und Frake/L. Fischer nicht, einen Sieg zu holen. Dadurch kam es zu einer knappen 4:6-Niederlage.

Die Jugend-18 Mannschaft erkämpfte in Bocholt ein 5:5. In den Doppeln holten die Dülmener keinen Punkt. Doch die Einzelleistungen von Jonas Hoppe (2 Siege), Jonas Bräutigam (2) und Florian Czipull (1) reichten zum 5:5. Abschließend spielte dann noch die Jugend-15 Mannschaft der TSG in Gemen. Nach den Doppelniederlagen konnten in den Einzeln Louis Wortmann und Theo Kasper je zweimal punkten, die 4:6-Niederlage aber nicht verhindern.