459.408,87 Euro für den Sport

Am Donnerstag tagt der Sportausschuss im Vereinsheim der DLRG Dülmen

Dülmen. Die Stadt Dülmen hat den Sport in Dülmen im Jahr 2019 mit insgesamt 459.408,87 Euro gefördert. Am Donnerstag, 27. Februar, beschäftigt sich der Sportausschuss in den Räumen der DLRG mit dem Thema.