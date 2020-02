Frank Stening ist mit rund zwei Meter Körpergröße ein Kerl wie ein Baum. Von allen wird der Billerbecker nur Stele gerufen. „Selbst meine Eltern nennen mich Stele“, sagt der 41-Jährige, der gestern Nachmittag als neuer Trainer des A-Ligisten Brukteria Rorup präsentiert wurde. Im Sommer übernimmt er das Amt von Reinhard Höing und Michael Konert bei den Schwarz-Weißen.

Bis dahin ist Stele aber noch sportlicher Konkurrent - und kann den Rorupern und damit seinem künftigen Verein auch noch richtig weh tun. Denn am 15. März kommt Stening mit seinem aktuellen Verein Vorwärts Lette in das August-Wermeling-Stadion. Aber Stening hat schon klar gestellt: „Ich komme unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit zur Brukteria nach Rorup. Zur Not greifen wir dann in der B-Liga wieder neu an.“