So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen. Eine erneut starke Mannschaftsleistung zeigten die Sportfreunde Merfeld in der Bezirksliga-Partie gegen den SuS Stadtlohn. Am Ende gab es beim 1:1 einen verdienten Punktgewinn. Die TSG Dülmen kassierte dagegen kurz vor Schluss das 1:2 in Vreden.