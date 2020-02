Merfeld. An das Hinspiel gegen Union Lüdinghausen denken die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Merfeld nicht gern zurück. Im ersten Heimspiel der Saison unterlagen die Grün-Gelben in einer hektischen, weil auch hitzigen Partie mit 0:2.

Die Partie, die am Sonntag aufgrund des Sturms Sabine ausgefallen war, wird bereits am Donnerstag ab 19.30 Uhr in Lüdinghausen nachgeholt. Für SF-Trainer Manfred Wölpper keine leichte Aufgabe, zumal die Vorbereitung der Grün-Gelben aufgrund von Krankheit und Verletzungen alles andere als rund lief: „Wir hoffen, dass das Wetter jetzt hält, auch wenn sich in personeller Hinsicht bei uns nicht viel getan hat.“ Jan Kersen, Maurice Saracevic und Carlo Schulze Entrup fallen aus. Chris Drees und Linus Waltering sind noch angeschlagen. „Bei Mathias Küster könnte es durch die Arbeit eng werden. Ich hoffe, dass es reicht.“

Mut machen sollte den Merfeldern die zweite Halbzeit aus dem Hinspiel. Als die Merfelder, die den ersten Durchgang komplett verschlafen hatten, endlich aufgewacht waren, waren sie durchaus ebenbürtig, sogar besser. Doch ein Tor wollte einfach nicht mehr gelingen.

Die Busfahrer treffen sich um 18.30 Uhr zur Abfahrt.