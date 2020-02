Dülmen. Am Samstag trafen sich die Mitglieder des BSC Dülmen in der Turnhalle der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule zur Hallen-Vereinsmeisterschaft im Bogenschießen. Die Schützen wurden in mehrere Gruppen, nach Alter und Bogentyp unterschieden, eingeteilt.

Von Jürgen Primus