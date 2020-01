Nur Gastgeber Brukteria Rorup schaffte es im zweiten Halbfinale, dem alten und neuen Stadtmeister der Fußball-A-Junioren einen Gegentreffer zuzufügen. Merfelds Keeper Hendrik Kreuznacht musste nach einem Neunmeter hinter sich greifen. Ansonsten gewann der Nachwuchs der Sportfreunde Merfeld souverän seine Spiele und somit das Turnier am Sonntag in der Bulderner Mehrzweckhalle und verteidigte so völlig verdient den Titel.

„Durch den einen Gegentreffer haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und Tom Hölker sicherte mit einer tollen Einzelleistung 30 Sekunden vor dem Ende das Finalticket“, freute sich SF-Trainer Dominik Brocks über die starke Leistung seiner Schützlinge. Im Finale gegen die TSG Dülmen, die die andere Gruppe in der Vorrunde mit drei Siegen dominiert haben, zeigte Jannik Beuing sein ganzes Können und führte sein Team durch ein klares 3:0 zum verdienten Titel.

Im Spiel um Platz drei setzte sich Gastgeber Brukteria Rorup, die ein gutes Turnier organisierten, durch ein 2:0 nach Neunmeter-Schießen gegen die Jugendspielgemeinschaft Buldern/Hiddingsel durch.