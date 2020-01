Als im Juni des vergangenen Jahres die Neu-Wahl des Vorsitzenden des Stadtsportringes (SSR) Dülmen anstand, gingen bei den anwesenden Mitgliedern die Köpfe runter. Die Sitzung geriet ins Stocken. Niemand war bereit, die Nachfolge von Andreas Metelski, der aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, anzutreten. Dem SSR Dülmen droht damit die Auflösung (DZ berichtete), falls sich kein Erster Vorsitzender findet.

Beisitzer Ulrich Bröckelmann erklärte sich nur bereit, kommissarisch bis zum 23. Januar zur Verfügung zu stehen. An diesem Tag wird in der Gaststätte An Koppelsteen die außerordentliche Mitgliederversammlung des SSR abgehalten. Bröckelmann ist sich sicher, den Mitgliedern dann einen Vorstand für eine komplette Amtsperiode von mindestens drei Jahren präsentieren zu können. Die Einladung für diese Sitzung ginge Anfang der kommenden Woche an die Mitgliedsvereine per Post raus.

Wer genau Verantwortung übernehmen will, will der kommissarische Vorsitzende nicht verraten, hält sich Bröckelmann mit Namen bedeckt. „Das wäre im Vorfeld der außerordentlichen Mitgliederversammlung sicher nicht fair. Vielleicht will ja auch noch jemand spontan für den Vorsitz oder den Vorstand kandidieren“, soll der so wichtige Posten für den Sport in Dülmen nicht im Vorfeld verschoben werden. Der neue Vorstand solle demokratisch legitimiert werden.