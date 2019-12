Wechsel der Altersgruppe

Eine Besonderheit gab es dieses Jahr: Mit dem Saisonwechsel von 2019 auf 2020 tritt bei der TAF eine grundlegende Neuordnung der Alterseinteilung in Kraft. Eigentlich wäre der für die Tanzsportfreunde Dülmen angetretene HipHopper Luca Nascimento Schürhoff in der kommenden Saison als ältester Jahrgang seiner Altersgruppe in den Wettkampf gegangen, nun jedoch entgegengesetzt als jüngster der neugeordneten Altersgruppe „Junior 2“.

Dieser Herausforderung zum Trotz, kämpfte Luca beherzt und zeigte Spitzenleistungen in sämtlichen Durchgängen der von ihm belegten Disziplinen „Hip Hop Solo Battles Junior 2“ und „Hip Hop Solo Boys Junior 2“. Lediglich ein Tänzer, der nach bisheriger Alterseinteilung unter „Erwachsene“ getanzt hätte, bot ihm rasant die Stirn und ging in beiden Disziplinen jeweils knapp als Sieger hervor. Dieses schmälert in keinster Weise die von Luca dargebrachte Leistung.

Mit dem jeweils zweiten Platz hat Luca zwei Spitzenplatzierungen inne und zudem sehr wichtige Ranglistenpunkte für die internationalen Wettkämpfe der Saison 2020 erzielt. Für den 14-jährigen Luca hat es sich wahrlich gelohnt, den Blick auf die Ranglistenpunkte der Saison 2020 zu richten, und nicht, was auch möglich gewesen wäre, unter „Junior 1“ der 13- und 14-jährigen Tänzer die Saison 2019 mit möglicher Bestplatzierung ausklingen zu lassen.