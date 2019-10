Gespielt wurde in drei Wertungsklassen. Das spannende Turnier ging mit einem verdienten Sieger zu Ende. Thorsten Gröning zeigte auch bei diesem Turnier wieder eine hervorragende Leistung und gewann den Masterpreis 2019. Die weiteren Plätze erreichten der Vorjahressieger Alessandro Polistina und der Dülmener Ralf Matschke.

In der Nettowertung unter Berücksichtigung des persönlichen Handicaps siegte Annette Schulze Eliab mit 36 Nettopunkten. Platz zwei belegte Lukas Lerch vor seiner Mutter Dr. Elke Lerch aus Dülmen. In der Wertungsklasse B setzte sich Alexandra Rösing vor Manfred Melis und Dr. Andreas Meißner durch. In der Nettoklasse C belegte Platz eins Andreas Geilmann-Ebbert aus Haltern am See vor Moritz Lerch und Petra Fleige.

Weiterer Höhepunkt des Nachmittags war die Siegerehrung im Lochwettspiel 2019.

Sieg vom Youngster

Im Finale des Vierer-Lochwettspiels standen sich Dr. Elke Lerch mit Dr. Andreas Meißner und die Brüder Moritz Lerch mit Lukas Lerch gegenüber. Am Ende siegten die Youngster Moritz und Lukas Lerch.

Im Einzel-Lochwettspiel 2019 siegte Walter Kärcher, der sich über fünf Spielrunden gegen seine starke Konkurrenz Achim Kneilmann, Stefan Roters, Thomas Schulz, Lars Kallwitz und im Finale gegen den Dülmen Dr. Gero Hengst durchsetzte.