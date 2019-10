Hausdülmen. Traditionell fliegen am letzten Herbstferiensamstag bei GW Hausdülmen die Indiaca-Federn: Bei der Indiaca-Vereinsmeisterschaft in der CBG-Halle spielten am Wochenende 14 Mannschaften um den Meistertitel. „Spiel und Spaß am gemeinsamen Sport machten den Tag wieder zu einem tollen Ereignis“, so Abteilungsleiterin Angelika Beckmann.

Von Dülmener Zeitung