Wie ist der aktuelle Höhenflug zu erklären?

Manfred Wölpper: Zu Beginn der Saison haben wir in manchen Situationen auch das notwendige Glück gehabt. Mittlerweile hat die Mannschaft aber gelernt, sie tritt ganz anders auf, ist entsprechend selbstbewusst. In taktischer Hinsicht hat die Mannschaft einen Riesenschritt gemacht. Wir lassen den Gegner nicht mehr das Spiel machen, gehen jetzt selber drauf.

Was sind die Stärken der Mannschaft?

Wölpper: Es wird viel über Mentalität gesprochen, die man nicht schulen kann. Aber hier in Merfeld haben wir Dülmener Jungs, die sich zum Teil seit Jahren kennen und gut miteinander auskommen. Das ist ein echtes Faustpfand.

Und was müssen die Sportfreunde noch lernen?

Wölpper: Sie müssen noch viel lernen, das ist keine Frage, auch wenn ich den Fußball nicht verwissenschaftlichen will. Die Mannschaft muss in der Lage sein, sich an jede Spielanforderung anzupassen. Also wenn der Gegner mit einer, zwei oder drei Spitzen agiert, auf Dreier-, Vierer- oder Fünferkette umstellen. Gegen Reken und auch zuletzt gegen Billerbeck haben wir das schon gut gemacht. Dafür müssen wir aber auch die entsprechenden Protagonisten auf dem Platz haben, denn an der Taktiktafel kann man fast jedes Spiel gewinnen.