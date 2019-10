Merfeld zündet spielerisches Feuerwerk

Dülmen. Die Sportfreunde Merfeld sorgen in der Fußball-Bezirksliga weiter für Spaß. Die Elf von Trainer Manfred Wölpper zündete beim 3:0 gegen den VfL Billerbeck ein spielerisches Feuerwerk und zählt somit weiter zum Spitzenquartett der Liga. Die TSG Dülmen tritt durch ein 0:0 in Epe auf der Stelle. In der A-Liga setzte sich Adler Buldern im Derby bei der DJK Dülmen durch. In Hausdülmen trennten sich die Grün-Weißen und die TSG-Reserve mit 1:1. Eine Grätsche von Schlussmann Markus Sylla sorgte für Diskussionen.

Von Jürgen Primus und Marco Steinbrenner