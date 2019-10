Adler-Reserve empfängt am Dienstag BW Lavesum

Buldern. Am Dienstagabend komplettiert Adler Buldern II den elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga B. Die Elf um Spielertrainer Lukas Bredeck empfängt um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Gewerbestraße den Tabellennachbarn BW Lavesum.