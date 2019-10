Dülmen. Zum zweiten Spieltag fuhren die U16-Volleyballerinnen der DJK Adler Buldern nach Dülmen. Im ersten Spiel gegen die Heimmannschaft zeigte sich schnell, wer die „Hosen in der Halle an hatte“, so Adler Trainerin Martina Brambrink. Zum Leidwesen der Bulderanerinnen war es der TV Dülmen.

Von Jürgen Primus