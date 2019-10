TSG zeigt in Unterzahl große Moral

So lief es auf den Fußball-Plätzen

Dülmen. In der Fußball-Bezirksliga präsentierte die TSG Dülmen und SF Merfeld den Zuschauern reichlich Spektakel. Die Blau-Gelben spielten 4:4, die Merfelder kamen nach zweifachem Rückstand noch zu einem 2:2. In derf A-Liga landete Brukteria Rorup den zweiten 1:0-Sieg in Folge.