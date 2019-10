Jugend 70 rechnet sich Chancen beim Spitzenreiter Borken aus

Merfeld. Zum zweiten Mal in Folge sind die Akteure des Tischtennis-Landesligisten Jugend 70 Merfeld an der Spitzenpartie eines Spieltags beteiligt. Nachdem der Tabellendritte am vergangenen Samstag daheim gegen den Zweiten 1. TTC Münster II ein leistungsgerechtes Unentschieden erkämpfte, führt die Reise am heutigen Samstag um 18 Uhr zum Spitzenreiter TV Borken.

Von Marco Steinbrenner