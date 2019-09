Jugend 70 klettert auf Rang drei

Beide Mannschaften mussten ersatzgeschwächt antreten. Für den verletzten Mathias Hemmer kam in Reihen der Gastgeber Marc Stegehake aus der Reserve zum Einsatz. Im Doppel musste die Aushilfskraft an der Seite von Joachim Frintrup eine deutliche 0:3-Niederlage einstecken. Dafür setzten sich Raphael Schwaag/Hannes Böhnlein (3:0) und Frank Verbeet/Damian Kleinert (15:13 im Entscheidungssatz) durch.

Führung nach den Doppeln

Mit einem 2:1-Vorsprung ging es für die Hausherren in die nachfolgenden Einzel. Durch die Erfolge von Schwaag sowie Frintrup wurde die Führung schnell auf 4:1 ausgebaut. Eine Vorentscheidung schien gefallen zu sein, doch die Truppe aus der Domstadt gab sich noch nicht auf. Sowohl Verbeet als auch Kleinert kassierten im mittleren Paarkreuz deutliche Niederlagen. Für Materialspieler Frank Verbeet war es die erste Saisonpleite.

Dass die Begegnung dennoch nicht zu Gunsten der Gäste kippte, lag an Böhnlein und Stegehake, die bei ihren 3:0-Siegen sehr souverän agierten. „Marc hat eine richtig gute und starke Leistung abgeliefert“, ergänzte Raphael Schwaag, der anschließend auch seine zweite Partie gewann und im Einzel in dieser Saison auch nach sechs Begegnungen noch ungeschlagen ist. Joachim Frintrup und Frank Verbeet hatten in ihren zweiten Partien ebenso keinerlei Schwierigkeiten.

Nächsten Samstag Spitzenspiel

Eine deutlich schwierigere Aufgabe wartet am kommenden Samstag an gleicher Stelle auf Jugend 70, wenn der Tabellenzweite 1. TTC Münster II zum Spitzenspiel in Merfeld gastiert.