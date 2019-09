Roruper bekommen Lob für Ausrichtung

Dülmen. Mit Stolz und Zufriedenheit blicken die Mannen der Tischtennisabteilung des SV Brukteria Rorup auf die dreitägigen Kreismeisterschaften des TT-Kreises Westmünsterland zurück. Anlässlich des 40 -jährigen Abteilungsjubiläums richteten die Roruper erstmals ein Turnier dieser Größenordnung aus. Viele von ihnen verbrachten zwölf und mehr Stunden an diesem Wochenende in den Turnhallen des Clemens-Brentano-Gymnasiums, um alle Spiele in 20 Klassen durchführen zu können.

Von Jürgen Primus