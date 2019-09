Rheine ohne Chance

Die Gäste traten in der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Grundschule mit zwei Ersatzspielern an und waren während der zweistündigen Spielzeit ohne Chance.

Klare Führung nach den Doppeln

Bereits in den Eingangsdoppeln legten die Hausherren den Grundstein zum Sieg. Raphael Schwaag/Hannes Böhnlein (3:0), Joachim Frintrup/Mathias Hemmer (11:6 im Entscheidungsdurchgang) sowie Frank Verbeet/Damian Kleinert (3:1) sorgten mit ihren Erfolgen für einen schnellen und beruhigenden 3:0-Vorsprung.

Führung schnell ausgebaut

Als im oberen Paarkreuz direkt Schwaag und Frintrup nachlegten, war eine Vorentscheidung gefallen. Verbeet erhöhte im Anschluss auf 6:0, während Kleinert sich Marcus Schulte nach großem Kampf mit 12:14, 11:13 und 15:17 geschlagen geben musste.

An den Positionen fünf sowie sechs ließen Hemmer und Böhnlein mit 3:0-Siegen nichts anbrennen.

Für den Schlusspunkt sorgte Raphael Schwaag, der das Duell der beiden Spitzenspieler gegen Mathias Stockel mit 11:9, 11:6 und 12:10 gewann. „Das war ein insgesamt souveräner Erfolg. Wir hatten einigermaßen leichtes Spiel“, so Merfelds Nummer eins abschließend.

Am 21. September kommt Borussia Münster II

Nach einer zweiwöchigen Pause, am kommenden Wochenende richtet Brukteria Rorup vom 13. bis 15. September in den Sporthallen des Schulzentrums die Kreismeisterschaften aus, geht es für das Schwaag-Sextett am 21. September mit dem nächsten Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Borussia Münster II weiter.