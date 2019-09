Adler zeigt Reaktion

Dülmen. In der Kreisliga A gelang nur Adler Buldern ein Sieg am vierten Spieltag. Die übrigen Teams mussten in Niederlagen einwilligen, die teilweise durchaus heftig ausfielen. Besser lief es da bei den Mannschaften in der B- und C-Liga. Hier konnten alle Teams als Sieger vom Platz gehen. Richtig in Torschusslaune war die DJK Rödder, die eine Woche nach der ersten Saisonniederlage die Coesfelder Reserve mit 8:2 abschoss.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner