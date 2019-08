Feld schnell ausgebucht

Abteilungs-Vorstand und Organisationsteam arbeiten Hand in Hand - was sich gerade in den Vorbereitungen zum 66er-Turnier immer wieder bemerkbar macht: klare Vorstellungen, kurze Wege, schnelle Entscheidungen und ein gutes Miteinander helfen allen Beteiligten, gute Resultate zu erzielen. Stefan Feldmann, Vorsitzender der Tennisabteilung, weiß: „Wir alle hier gehen im Wesentlichen in die gleiche Richtung, die Entwicklungen nach der Fusion sind immer noch beeindruckend - mein Kompliment an alle aktiven Mitgestalter und an alle Mitglieder!“ Die DJK TC Dülmen freut sich auf die anstehenden Turniertage und ist mit Blick auf die Durchführung gut aufgestellt.

Die Gruppenspiele starten ordnungsgemäß am Donnerstag um 17.30 Uhr, bereits gegen 17 Uhr werden alle Teilnehmer, die es zeitlich schaffen können, offiziell begrüßt. „Wir machen uns ein bisschen Sorgen - die Dunkelheit kann uns schneller überraschen als uns lieb ist, da wir in diesem Jahr ‚nur‘ vier Flutlichtplätze anbieten können,“ erklärt Stefan Ahrens.

Bekanntlich ist gerade der Donnerstag das Nadelöhr im Turnier selbst: hier werden alle Gruppenspiele der Damen und Herren ausgetragen. Die Turnierauslosung - und somit jedes Spiel - sind am vergangenen Samstag bei Facebook und auf der Webseite veröffentlicht worden - alles Wissenswerte ist dort zu finden. Fragen beantworten die Organisatoren per Email unter rlimke@gmx.de oder m.hoeltken@mm-kreativekoepfe.de.

„Wir freuen uns auf das 29. Turnierjahr und auch auf die Herausforderung, 66 Doppelteams zu begleiten. Auf das unser Turnier wieder sauber über die Bühne geht“, so Ralf Limke mit einem Augenzwinkern.

www.facebook.com/DJKTCDuelmen

www.djk-tennis-duelmen.de