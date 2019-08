Luftbild im Jubiläums-T-Shirt

Buldern. Alle Adlerkinder und Jugendlichen der Gymnastik-, Badminton-, Volleyball- und Fußballabteilung im Jubiläums-T-Shirt (alternativ blaues Adler-Trikot) treffen sich am Sonntag, 11. August, um 15 Uhr mit dem Fahrrad am Spieker, um die letzte Gruppe des 24-Stunden-Staffelradfahrens um 15.30 Uhr am Aldi-Parkplatz in Empfang zu nehmen.

Von Jürgen Primus