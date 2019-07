Indiaca-Worldcup in Estland

Dülmen. Freude und Enttäuschung lagen bei den Indiaca-Teams von GW Hausdülmen am Dienstag beim Worldcup in Estland nah beieinander. Während die Damen 19+ den Einzug ins Endspiel am heutigen Mittwoch feierten, verpassten die Damen 40+ das Podest.