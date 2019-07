Dülmen. Viele Tore gab es in den Testspielen der heimischen Mannschaften. Richtig erfolgreich waren die Auftritte dabei allerdings nicht. Einzig die DJK Dülmen konnte gegen den SC Reken III deutlich siegen. Das zweite Spiel der Rot-Weißen am Sonntag wurde kurzfristig abgesagt. Bei Adler Buldern gingen nach zwei Spielen und drei Trainingseinheiten in drei Tagen die Kräfte aus.

Von Patrick Hülsheger