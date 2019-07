Sanders will Staffelerfolg

Dülmen. Der Dülmener Leichtathlet Manuel Sanders ist am Dienstag nach Gävle (Schweden) geflogen. „Wir landen in Stockholm und von dort aus geht es noch 90 Minuten mit dem Bus weiter“, sagte Sanders zuvor beim DZ-Redaktionsbesuch in Dülmen. Am Wochenende finden in Schweden die U23-Europameisterschaften statt. Sanders rechnet sich als einer von fünf Läufern gute Chancen auf die Teilnahme in der vier Mal 400 Meter-Staffel aus.

Von Jürgen Primus