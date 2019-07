Ein Richter bewertete die Ritte jedes einzelnen Paares, in der Siegerehrung wurden die Sieger mit Schleifen und Pokalen geehrt. Geritten wurden zum Beispiel in den Disziplinen: Western Pleasure, Trail, Western Horsemanship, Ranch Riding und Reining.

Am Sonntag konnten sich ebenfalls die Reitbegleithunde in einer Horse & Dog-Prüfung beweisen und die kleinsten Westernkinder in der Führzügelklasse.

110 Pferde waren zu Besuch mit ihren Reitern. Einige Westernreiter haben bereits am Freitag ihre Zelte oder Wohnwagen auf den Wiesen des Reitvereins Buldern aufgeschlagen und auf den Turnierstart gewartet. Zahlreiche Besucher haben die Westernveranstaltung besucht und neugierig die Prüfungen verfolgt.

Die Stimmung war bei den Westernreitern sehr entspannt und locker. Es herrschte eine sehr angenehme Turnieratmosphäre. Bedanken möchte sich der Reitverein Buldern bei allen fleißigen Helfern, dem DRK und der EWU für die Organisation.

Zweimal im Jahr heißt der Reitverein Buldern die Westernreiter auf seiner Anlage willkommen. In diesem Jahr sind nun beide Turniere erfolgreich beendet worden. „Wir als Reitverein hoffen auf viele weitere Turnierjahre mit den Westernreitern an der Reithalle am schönen Bulderner See“, so die Vorsitzende Anna Hille. Die Turniere machten einfach Spaß.