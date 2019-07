Keine Überraschung

Dülmen. Keine oder kaum Überraschungen gab es bei der Staffeleinteilung im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld. „Besonderheiten waren nicht zu berücksichtigen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Fußballkreises. Der ASC Schöppingen wird auf eigenen Wunsch nach nur einem Jahr die Dülmener A-Liga wieder verlassen und mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga A1 spielen. „Sofern noch Mannschaftsmeldungen erfolgen, die Vereine können noch bis Mitte Juli Teams nachmelden, sind Verschiebungen in den Kreisligen D noch möglich“, so der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses, Horst Dastig.

Von Jürgen Primus