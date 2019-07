Feier mit dem Rasensprenger

Dülmen. Der prallen Sonne trotzten am Samstag in Coesfeld die Leichtathleten der TSG Dülmen. Insgesamt drei Mannschaften waren angetreten, um sich für die Deutschen Jugend Mehrkampfmeisterschaften (DJMM) zu qualifizieren. Dem langen Tag und der Hitze war geschuldet, dass an diesem Tag wenige Einzelleistungen besonders gut waren. Es kam hauptsächlich darauf an, einen kühlen Kopf und Durchhaltevermögen zu beweisen.

Von Dülmener Zeitung