Merfeld. Erster Dorfmeister in Merfeld ist die Mannschaft um Reinhold „Hajo“ Göckener. Das Team aus den Straßenzügen Feldweg, Merode (alter Name), Bauernschaft, Am Bahnhof, Roruper Straße, Raiffeisenstraße, Am Friedhof, mittlere Rekener Straße (zwischen Feldweg und Roruper Straße), von-Croy-Weg war mit Abstand das stärkste Team im Rahmen der Sportwoche.

Von Jürgen Primus