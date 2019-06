Dortmunds Altherren beim TSG-Jubiläum

Die Partie bildet den Abschluss des Jubiläums-Wochenendes am Sonntag, 7. Juli. „Das Spiel findet am Nachmittag nach dem großen TSG-Frühstück statt“, berichtet Gerd Wagner. Hier wird dann auch erstmalig die Spielgemeinschaft von TSG Dülmen und GW Hausdülmen antreten, die ab der Saison 2019/20 im Bereich der Altherren gebildet wird.

Kontakt zum VfL Bochum

Weiter im Kontakt steht der TSG-Vorsitzende mit seinem Herzensverein VfL Bochum. Die Hoffnungen auf ein weiteres Gastspiel des VfL hat Wagner noch nicht begraben. „Aber der VfL hat viele Verpflichtungen. Und wenn ein Verein in Bochum 100 Jahre alt wird, geht das natürlich vor“, so Wagner.

Trotzdem stand am Mittwochnachmittag noch einmal ein Gespräch mit Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL, auf dem Plan. „Wir schauen mal, ob wir noch etwas hinkriegen“, so Wagner vor der Abfahrt nach Bochum. Mit den Altherren des BVB, nicht zu verwechseln mit der Traditionsmannschaft, ist aber ein großer Name gefunden. Am Tag vor den Altherren messen sich die TSG-Legenden untereinander.